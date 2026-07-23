الزمالك ينهي أزمة مستحقات أوليكساندريا ويبدأ تحويل قيمة صفقة بيزيرا

كشف مصدر بنادي الزمالك حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن نفي مسؤولي نادي أوليكساندريا الأوكراني التوصل إلى حل لأزمة مستحقات النادي لدى القلعة البيضاء، والخاصة بصفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع مسؤولي النادي الأوكراني خلال الفترة الماضية، وطلبت جدولة المبلغ المستحق، إلا أن أوليكساندريا رفض هذا المقترح، وتمسك بالحصول على كامل مستحقاته دفعة واحدة.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك استجابت لطلب النادي الأوكراني، ونجحت في توفير قيمة المستحقات بالكامل، وبدأت بالفعل إجراءات تحويل المبلغ إلى أوليكساندريا.

وأضاف أن تحويل المستحقات يأتي في إطار إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وإسدال الستار على القضيتين الصادر فيهما أحكام بإيقاف القيد لصالح النادي الأوكراني، ضمن تحركات الزمالك لإنهاء جميع الملفات المتعلقة بالحصول على الرخصة الأفريقية.