انتبه .. علامات غير متوقعة تكشف سرطان الرئة

يعد مرض سرطان الرئة من أخطر الأمراض التى تهدد حياة الإنسان خاصة إذا تم اكتشافه فى المراحل المتأخرة.



وفقا لما جاء فى موقع webmd نكشف لكم أعراض سرطان الرئة.



في أغلب الأحيان، لا تظهر أعراض سرطان الرئة في مراحله المبكرة فالرئتان لا تحتويان على الكثير من النهايات العصبية، لذا قد يبدأ الورم بالنمو فيهما دون أن يسبب ألماً وقد لا تلاحظ العلامات إلا بعد أن يبدأ السرطان بالانتشار.

علامات سرطان الرئة

عندما تبدأ علامات سرطان الرئة بالظهور، يمكن أن تشمل ما يلي:

سعال مزمن، متقطع، أجش، مصحوب أحيانًا ببلغم يحتوي على دم

تغيرات في السعال الذي تعاني منه منذ فترة طويلة

التهابات الجهاز التنفسي المتكررة، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي

ضيق في التنفس يزداد سوءًا

أزيز

ألم صدري مستمر

بحة في الصوت

صعوبة في البلع

ألم في الكتف

تحدث هذه المشاكل عادة بسبب انسداد ممرات التنفس أو بسبب انتشار السرطان إلى الرئة أو المناطق المجاورة أو أجزاء أخرى من الجسم.