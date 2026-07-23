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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يؤكد دعمه الكامل لفريق المحافظة في الموسم الجديد

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي



أجرى  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم زيارة إلى نادى دمياط الرياضى، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

 استهل الزيارة بعقد اجتماع جاء بحضور الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة و المهندس عاطف عطية رئيس مجلس إدارة النادى و أعضاء مجلس الإدارة، ناقش خلاله عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير النادى، ودعم الأنشطة الرياضية.

كما اطلع " المحافظ " على المعوقات التى واجهت النادى وما تم تنفيذه لتخطيها ، ومخططات التطوير المستقبلية للنادى وتعظيم الاستفادة من المساحات الكبيرة بموقع النادى بما يساهم في تعزيز الأنشطة الرياضية و تسلم تيشرت النادى هدية تذكارية تقديرًا لجهوده الداعمة لقطاع الشباب والرياضة

وخلال الزيارة، حرص محافظ دمياط على متابعة جانب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، والتقى باللاعبين والجهاز الفنى، مؤكدًا دعمه الكامل للفريق مع انطلاق الموسم الجديد، وحثهم على بذل أقصى الجهد لتحقيق نتائج متميزة، ورفع اسم محافظة دمياط، وتحقيق حلم الصعود إلى الدرجة الأعلى.

كما تفقد " المحافظ"  منشآت النادى، و فندق الإقامة والملعب المتعدد الجديد، واطلع على الإمكانات المتاحة، ، مشيدًا بما يقدمه النادى من جهود فى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وأكد محافظ دمياط أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الشباب والرياضة،  وتطوير البنية التحتية الرياضية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بما يسهم فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد أجيال قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم دمياط فى مختلف البطولات والمحافل الرياضية.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى النادى

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