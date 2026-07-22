افتتاح معرض مشروعات التخرج المتميزة بجامعة دمياط | صور

بالإنابة عن الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، شهد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، افتتاح معرض "مشروعات التخرج المتميزة" لطلاب كليات جامعة دمياط للعام الجامعي 2025/2026، والذي يعكس حرص الجامعة على دعم الابتكار وتشجيع الطلاب على تقديم أفكار ومشروعات تسهم في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، والعميد أ.ح محمد خليفة، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وخلال جولته، تفقد نائب المحافظ أجنحة المعرض التي ضمت أفضل مشاريعي التخرج المتميزة من كل كلية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الطلاب حول مشروعاتهم، وما تتضمنه من أفكار مبتكرة وحلول علمية وتطبيقية في مختلف التخصصات، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز للمشروعات وبما يعكسه من جهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.

وأكد نائب المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية دعم الأفكار الإبداعية وربط المشروعات البحثية باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد الدكتور محمد فوزي دعم محافظ دمياط البالغ لمنظومة البحث العلمى ، وأيضًا تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة و الجامعة وذلك للاستفادة من هذه المشروعات ودخولها حيز التنفيذ بما يحقق دعم الرؤى التنموية واستراتيجية مصر 2030.

وشهد المعرض حضور عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس، الذين أشادوا بالمستوى المتميز للمشروعات المشاركة، والتي عكست تنوعًا في مجالات الابتكار والبحث العلمي، إلى جانب ما قدمه الطلاب من عروض توضيحية أبرزت الجوانب التطبيقية لمشروعاتهم.

وفي ختام الفعاليات، التقط نائب المحافظ والضيوف صورة جماعية تذكارية مع الطلاب المشاركين، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والابتكار.