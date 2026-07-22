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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 ليسجل 51.35 جنيه، ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني ليصل إلى:

سعر شراء: 51.35 جنيه.

سعر بيع: 51.45 جنيه.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي والشركة المصرفية الدولية لنحو:

سعر شراء: 51.34 جنيه.

سعر بيع: 51.44 جنيه.

وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

سعر شراء: 51.32 جنيه.

سعر بيع: 51.42 جنيه.

سعر الدولار في البنوك 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك نكست وHSBC لنحو:

سعر شراء: 51.31 جنيه.

سعر بيع: 51.41 جنيه.

وتساوى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك التعمير والإسكان، المصرف العربي، التنمية الصناعية، العربي الإفريقي، الإسكندرية، الأهلي، قناة السويس، المصري الخليجي والمصرف المتحد، العقاري المصري العربي ليسجل نحو:

سعر شراء: 51.30 جنيه.

سعر بيع: 51.40 جنيه.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  لنحو:

سعر شراء: 51.29 جنيه.

سعر بيع: 51.39 جنيه. 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك بيت التمويل الكويتي لنحو:

سعر شراء: 51.28 جنيه.

سعر بيع: 51.38 جنيه. 

زاد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، أبو ظبي التجاري، البركة وأبوظبي الأول ليسجل:

سعر شراء: 51.25 جنيه.

سعر بيع: 51.35 جنيه. 

وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك كريدي أجريكول ليسجل:

سعر شراء: 51.24 جنيه.

سعر بيع: 51.34 جنيه. 
 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك ميد بنك ليسجل:

سعر شراء: 51.03 جنيه.

سعر بيع: 51.13 جنيه.
 

أقل سعر لبيع الدولار 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.
 

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي  اليوم الأربعاء:

سعر شراء: 51.28 جنيه.

سعر بيع: 51.42 جنيه.

متوسط سعر الدولار الجنيه المصري ارتفاع سعر الدولار الدولار أبوظبي الإسلامي

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