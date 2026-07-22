أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بأشد العبارات، تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربيَّة السعودية، وما تضمَّنته من تهديدات تستهدف الملاحة البحرية.

مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين أنَّ أي تهديد لدول الجوار بمثل هذه التصريحات والخطوات التصعيدية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية يمثِّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم يحفظ أمن الممرَّات البحرية الدولية، ويصون حرية الملاحة، ويحول دون أي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.