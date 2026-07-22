قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 5 آلاف جنيه.. طريقة ترخيص سيارة طعام متنقلة
مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
بوابة الوظائف الحكومية 2026.. رابط التقديم والاستعلام عن النتائج
مدير مكتب منظمة العمل: وقف الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية الأرواح من مخاطر البحر
واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران.. إعادة توجيه 9 سفن وتعطيل أخرى وسط تصاعد الجدل في الكونجرس
عايزه مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
إيريك أوشلان: مصر أكبر اقتصاد في المنطقة ودورها محوري في نقل الخبرات
زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنشيط المسار الدبلوماسي ويؤكد استعداد أوكرانيا للسلام
الجزائر تواجه موجة حرائق واسعة بسبب الحر الشديد
الأرصاد: طقس شديد الحرارة غداً .. والعظمى بالقاهرة 40
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
محمد شحتة

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بأشد العبارات، تصريحات جماعة الحوثي تجاه المملكة العربيَّة السعودية، وما تضمَّنته من تهديدات تستهدف الملاحة البحرية.

مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين أنَّ أي تهديد لدول الجوار بمثل هذه التصريحات والخطوات التصعيدية المخالفة للقوانين والأعراف الدولية يمثِّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم يحفظ أمن الممرَّات البحرية الدولية، ويصون حرية الملاحة، ويحول دون أي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها.

مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية السعودية جماعة الحوثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

الزمالك

6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

مهرجان جرش

مهرجان جرش يضيء شعلته الـ 40 بعرض يحتفي بالموسيقى الأردنية

صقر وكناريا

موقف فيلم "صقر وكناريا" في شباك التذاكر.. ومحمد إمام وشيكو ضمن الصدارة

محمد رمضان

محمد رمضان يستعد لطرح أغنيته الجديدة "روح" غدا

بالصور

بـ 5 آلاف جنيه.. طريقة ترخيص سيارة طعام متنقلة

ترخيص سيارة طعام
ترخيص سيارة طعام
ترخيص سيارة طعام

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد