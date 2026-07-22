تقارير صحفية تكشف عن دراسة الفيفا لتأجيل كأس العالم 2034

كشفت تقارير صحفية عن دراسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأجيل بطولة كأس العالم 2034.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يواجه صعوبة في تحديد الموعد الأنسب لإقامة المونديال، بعدما تزامنت الفترة المثالية لاستضافة البطولة مع شهر رمضان في عام 2034.

وأضافت أن خيار إقامة البطولة خلال شهري يناير وفبراير 2034 يتعارض مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، فيما يبقى تنظيمها خلال فصل الصيف مستبعدًا بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

تأجيل كأس العالم

واختتمت أن إقامة كأس العالم في شهري يناير أو فبراير 2035 تُعد أحد الحلول المطروحة، بما يسمح بتوفير فترة زمنية مناسبة لإقامة البطولة، خاصة في حال زيادة عدد المنتخبات المشاركة، مع تجنب التعارض مع موسم الحج والارتباطات الرياضية الدولية.