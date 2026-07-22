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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحرارة تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الأمواج بخليج السويس

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار على مناطق من السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلاً مائلاً للحرارة رطباً على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما توقعت الهيئة أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح غربية إلى شمالية غربية.


وأشارت إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يتعلق بخليج السويس وخليج العقبة، أوضحت الهيئة أن حالتهما ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 -27

العاصمة الجديدة 40 -27

6 اكتوبر 41 -26

بنها 39 -26

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 -27

كفر الشيخ 39 -26

بلطيم 38 -25

المنصورة 39- 26

الزقازيق 40- 27

شبين الكوم 39 -26

طنطا 38 -25

دمياط 35 -26

بورسعيد 35 -26

الاسماعيلية 42 -25

السويس 42 -26

العريش 36- 24

رفح 35 -25

رأس سدر 40 -28

نخل 41- 24

كاترين 35 -20

الطور 37 -27

طابا 36 -23

شرم الشيخ 40 -32

الغردقة 40- 30

الاسكندرية 34 -24

العلمين 33 -23

مطروح 33 -24

السلوم 36- 25

سيوة 44 -24

رأس غارب 38 -28

سفاجا 39 -30

مرسى علم 39- 31

شلاتين 38 -30

حلايب 35- 29

أبو رماد 41 -28

مرسى حميرة 37 -30

أبرق 41 -28

جبل علبة 41 -28

رأس حدربة 35 -29

الفيوم 40 -24

بني سويف 40 -24

المنيا 41 - 25

أسيوط 41 - 25

سوهاج 42 - 26

قنا 43 -26

الأقصر 42 -27

أسوان 43 - 29

الوادى الجديد 41 -29

أبوسمبل 41 -30

طقس شديد الحرارة الهيئة العامة للأرصاد شبورة مائية الظواهر الجوية حالة البحر المتوسط

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