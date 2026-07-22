الأرصاد: البلاد سجلت اليوم ذروة الموجة الحارة بأعلى درجة 44 نهارا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم الأربعاء سجلت البلاد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وسط طقس شديد الحرارة رطب نهاراً.

حيث سجلت درجات الحرارة المحسوسة اليوم:

القاهرة الكبرى: العظمى 39° مئوية — المحسوسة 41° مئوية.

الوجه البحري: العظمى 38° مئوية — المحسوسة 40° مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين (33 - 35°) مئوية — المحسوسة تتراوح بين (36 - 39°) مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 40° مئوية — المحسوسة 42° مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 43° مئوية — المحسوسة 44° مئوية.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، ونشاط الرياح وحالة الأمواج، شهدت أغلب أنحاء البلاد نشاطاً أحياناً للرياح بسرعات تتراوح بين (30 إلى 35 كم/س)، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج على بعض السواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم) ليتراوح ارتفاعها بين (1.5 إلى 2.5) متر.

أما عن نسب الرطوبة، سجلت الرطوبة على القاهرة والوجه البحري رطوبة تصل لـ 85% ليلاً و40% نهاراً، بينما تتراوح بالسواحل الشمالية بين 90 و95% ليلاً.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين، التالي: