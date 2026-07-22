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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي عز الدين تطلق اول علامة تجارية من ملابس السباحة

مى عز الدين
مى عز الدين
تقى الجيزاوي

أطلقت الفنانة مي عز الدين مجموعة جديدة من ملابس السباحة، في أحدث خطواتها بعالم الموضة، حيث ظهرت تصاميم جديدة ومتنوعة بين التراث واللمسات العصرية، لتخطف الأنظار مع قفزة موسم الصيف.

وشاركت مي عز الدين جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، صورًا من جلسة تصوير خاصة بالمجموعة، وعلقت: «مجموعتي من ملابس السباحة الجديدة».

وظهرت مي بإطلالة صيفية باللون الأسود، استعرضت خلالها عددًا من تصميمات المجموعة الجديدة، التي تمثل أولى خطواتها في عالم الأزياء، وتحديدًا تصميم ملابس الشاطئ، وسط تفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بالتصميمات وإطلالتها.

مى عز الدين تكشف كواليس دخولها عالم الفن 

وكانت كشفت الفنانة مي عز الدين أن دخولها المجال الفني جاء بقرار شخصي منها، مشيرة إلى أنه تواصلت بنفسها مع صناع العمل في بداياتها حتى حصلت على أول فرصة تمثيل بعد لقاء مباشر مع المخرج محمد النجار.

وقالت مي عز الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه كانت في السنة الأخيرة من الجامعة حين بدأت مشوارها، وكانت تركيزها الأكبر على الاستمرار وليس الشهرة، رغم القلق الدائم بشأن خطواتها التالية.

وتابعت الفنانة مي عز الدين، أن تصوير مسلسل “قلبي ومفتاحه” كان تجربة مؤثرة نفسيًا، حيث اندمجت مع الشخصية بشكل كبير، ما جعلها تمر بحالة صعبة بعد انتهاء التصوير، احتاجت خلالها إلى فترة من العزلة للتعافي.

وأشارت إلى أن دعم المخرج تامر محسن وزملائها في العمل ساعدها على تجاوز تلك المرحلة واستعادة توازنها تدريجيًا، مشددة على أن النجاح بالنسبة لها شعور استثنائي مرتبط بالجهد والتعب.

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