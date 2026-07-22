الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان تجدد التزامها بتعزيز التعاون مع آسيان

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جدد وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، اليوم الأربعاء، التزامهم بتعزيز منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدين دعمهم الثابت لوحدة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودورها المحوري في المنطقة.

وقال الوزراء - في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم في العاصمة الفلبينية مانيلا 0 إنهم، بصفتهم شركاء استراتيجيين شاملين لآسيان، أكدوا التزامهم بتعزيز التعاون مع الرابطة ودولها الأعضاء.

وأضاف البيان أن الوزراء ناقشوا التحديات والفرص الإقليمية، وسبل دعم التنفيذ العملي لـ"رؤية آسيان لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، من خلال التركيز على الأمن البحري والأمن العابر للحدود، والازدهار والأمن الاقتصادي، والتقنيات الحيوية والناشئة، والمساعدات الإنسانية والاستجابة لحالات الطوارئ.

وأكد البيان أن الدول الأربع تتشارك القناعة بأن السلام والاستقرار في المجال البحري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ يمثلان الأساس الذي يقوم عليه أمن المنطقة وازدهارها.