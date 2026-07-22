روسيا تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين واستهداف موانئ الإمداد العسكري على البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت سفينتي شحن أوكرانيتين بطائرات مسيرة أثناء نقلهما إمدادات للقوات الأوكرانية، مؤكدة مواصلة استهداف الموانئ والبنية اللوجستية البحرية المستخدمة في دعم كييف على البحر الأسود.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن القوات الروسية واصلت تنفيذ ضربات على الموانئ والسفن الداعمة للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن طائرات مسيرة استهدفت سفينتي شحن جافتين كانتا تنقلان شحنات عسكرية إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك، أثناء إبحارهما. وفق وكالة الأنباء (سبوتنيك).

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تنفيذ ضربات بأسلحة دقيقة برية وجوية وطائرات مسيرة هجومية استهدفت سفينة شحن أثناء تفريغ حمولتها في ميناء تشورنومورسك، إلى جانب منشآت الميناء، ومركز لوجستي لتخزين الإمدادات العسكرية، وصهاريج للوقود والزيوت، مؤكدة أن العمليات تأتي ضمن استهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.