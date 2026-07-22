إيريك أوشلان: مصر أكبر اقتصاد في المنطقة ودورها محوري في نقل الخبرات

أعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن أمله في أن يعم السلام في المنطقة، موضحًا: "جميعنا نتوق إلى السلام وسيكون ذلك أفضل لإنقاذ الأرواح".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مكتبنا في القاهرة من المكاتب الرئيسية ولدينا العديد من الأنشطة في الدول الأفريقية، ومن المهم تبادل الخبرات ليس فقط بين دول الشرق الأوسط، ولكن الدول الأفريقية أيضا".

وتابع، أن مصر تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، وبالتالي، من المهم أن يكون هناك تبادل في الخبرات وحوار اجتماعي للاستفادة من بعض الخبرات بالمغرب لأنه مرّ بأشياء مشابهة.

توفر منظمة العمل المنصة لتبادل الخبرات

وذكر، أنه فيما يتعلق بقضايا الهجرة، فإنه أمر يمثل تحديا لبعض الدول الأفريقية، لأن هناك حوار بين دولة المنشأة والدولة يتوجه إليها المهاجر، ومن المهم أن توفر منظمة العمل المنصة لتبادل الخبرات، وأن تكون هناك زيارة من مصر وإليها، بحيث تستفيد الدول الأخرى من التجربة المصرية.