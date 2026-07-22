مدير مكتب منظمة العمل الدولية: تجمعنا شراكة استراتيجية قوية مع الحكومة المصرية

قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إنّه عمل في مصر لمدة 15 عاما، مشيرًا، إلى أنه هذا الأمر شرف له، لأنه يحب مصر.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك شراكة ممتدة مع الحكومة المصرية، وهي مهمة للغاية، ونحاول أن نمضي قدما في التعاون مع الحكومة المصرية والشركاء الفاعلين".

وتابع: "في الأعوام الأخيرة، استطعنا أن نؤسس لهذا التعاون، وأن تكون هناك الاستراتيجية الدولية، وحصلنا على الدعم من خلال الميثاق الجديد للعمال، وتحدثنا عن ظروف العمل المختلفة، وسنحاول البحث عن مقاربة مختلفة وتتمثل في تنظيم المؤتمرات والفعاليات، فالأمم المتحدة هي التي تنظم هذه الفعاليات".

وأردف: "نعمل بشكل استراتيجي مع كل الشركاء، وتحديدا مع وزارة العمل المصرية بصفتنا منظمة العمل الدولية، وهذه الطريقة سيكون لها تأثيرات في المستقبل، ونزيد الدعم لنرى أثره على الناس الذين يعملون في مصر".