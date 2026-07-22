6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين

اتخذ نادي الزمالك عدة قرارات حامسة بشان رحيل وبقاء بعض اللاعبين استعدادا للموسم الجديد في ظل قرار الفيفا بإيقاف القيد خلال الفترة الحالية.

وحدد نادي الزمالك 2.5 مليون دولار للموافقة على احتراف أحمد فتوح بعد تلقى اللاعب عدة عروض عقب تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وطلب الزمالك 2 مليون دولار لبيع الحارس محمد صبحي في ظل وجود رغبة من الحارس للرحيل والحصول على دقائق أكثر للمشاركة.

رفض رحيل لاعبي الزمالك

فيما رفض نادي الزمالك التفريط في خدمات نجمه الشاب أحمد خضري بسبب الحاجة الفنية له في الموسم الجديد بجانب عدم القدرة على تعويض رحيله.

وبدأ الزمالك التفاوض مع أحمد الجفالي لاعب الفريق للخروج في إعارة لاكتساب المزيد من الخبرة خلال الفترة المقبلة والعودة من جديد للنادي.

واستقر نادي الزمالك على بقاء شيكو بانزا ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل بجانب مصطفى الزناري، بسبب الحاجة لخدماتهم.

قرارات نادي الزمالك جاءت ضمن استعدادات الفريق للموسم المقبل وسط أزمة إيقاف القيد والانشغال بمحاولة إنهاء القضايا للحصول على الرخصة القارية استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.