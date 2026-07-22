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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر: بيزيرا مستمر مع الزمالك.. ولا نية لرحيله

بيزيرا
بيزيرا
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن البرتغالي بيزيرا سيواصل عمله مع نادي الزمالك خلال الموسم المقبل، مشيرًا إلى عدم وجود أي نية داخل النادي للاستغناء عنه أو رحيله في الفترة الحالية.

وأوضح أحمد حسن أن بيزيرا مستمر بشكل طبيعي ضمن منظومة العمل بالزمالك، في ظل الاستعدادات للموسم الجديد، وأن كل ما تردد بشأن إمكانية رحيله لا أساس له من الصحة حتى الآن

الزمالك يرفض رحيل بيزيرا

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك رفضت فكرة رحيل خوان بيزيرا تحت أي ظرف من الظروف خلال الميركاتو الصيفي المقبل ومهما كانت المغريات المالية في أي عرض.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن بعض الوكلاء عرضوا جلب عروض قوية للاعب بأرقام مالية كبيرة لرحيل اللاعب ولكن الزمالك أغلق الملف باعتبار اللاعب من أهم اللاعبين بالفريق.
 

البرتغالي بيزيرا نادي الزمالك إدارة الكرة بنادي الزمالك الغندور رحيل خوان بيزيرا

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