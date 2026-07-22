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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة تركيا يتحدّث عن انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش .. ويؤكد: سيصبح قائد الفريق

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

تحدّث روشتو رجبير، حارس مرمى منتخب تركيا السابق، عن إمكانية انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن الصفقة ستمثل إضافة كبيرة للنادي وللكرة التركية بشكل عام.

وتتواصل في الوقت الحالي المفاوضات بين بشكتاش ومحمد صلاح وممثليه، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال قائد منتخب مصر إلى النادي التركي، وسط اهتمام كبير من جماهير الفريق بمتابعة تطورات الصفقة.

وقال روشتو، في تصريحات لبرنامج "من القاهرة" عبر قناة "أون سبورت ماكس"، إن محمد صلاح أثبت مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى بشكتاش سيكون حدثًا استثنائيًا على مستوى النادي والدوري التركي.

وأضاف أن «صلاح» سيكون المرشح الأول لارتداء شارة قيادة الفريق، ليس فقط لما يملكه من إمكانات فنية، ولكن أيضًا لما يتمتع به من شخصية قيادية داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أنه سيكون قادرًا على تقديم إضافة كبيرة داخل الفريق.

وأوضح حارس منتخب تركيا السابق أن وجود محمد صلاح في الدوري التركي سيمنح كرة القدم التركية دفعة كبيرة، خاصة في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها اللاعب بين الجماهير التركية، لافتًا إلى أن الأطفال والشباب في تركيا يكنون له احترامًا ومحبة كبيرة.

وأشار روشتو إلى أن انضمام صلاح لبشكتاش سيعيد تسليط الأضواء على النادي في المنافسات الأوروبية، بفضل القيمة الفنية والتسويقية التي يمتلكها النجم المصري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رغبته الشخصية في رؤية محمد صلاح بقميص بشكتاش، مشيرًا إلى أن رئيس النادي يبذل جهودًا كبيرة لإتمام الصفقة، معربًا عن أمله في نجاح المفاوضات وأن يشاهد الجمهور التركي النجم المصري ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

محمد صلاح بشكتاش تركيا

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