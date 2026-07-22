العدوان الإيراني .. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدّى لهجمات طائرات مُسيّرة

أعلن الجيش الكويتي يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية تتصدّى لهجمات طائرات مسيرة في إطار العدوان الإيراني الآثم على البلاد.



ونوّهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وطالب الجيش الكويتي الجميع بالتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

والثلاثاء أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف ما وصفها برادارات أمريكية في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وذلك ضمن الموجة الرابعة والعشرين من عملية «نصر 2»، في أحدث تطور ضمن التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وواشنطن وانعكاساته على دول المنطقة.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قواته استهدفت مواقع رادارات أمريكية موجودة في جزيرة بوبيان وقاعدة علي السالم الجوية، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة أو حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الهجوم.

ويأتي الإعلان الإيراني بعدما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في وقت سابق الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، وصفتها بأنها جاءت في أعقاب «العدوان الإيراني».