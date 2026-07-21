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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تستدعي السفير الإيراني وتقدم احتجاجا رسميا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بنائب وزير الخارجية حمد المشعان، الثلاثاء، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف إيران للناقلة الكويتية "كيفان" مساء الاثنين، أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وأكد المشعان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، أن "هذا الاعتداء السافر يأتي في ظل تصاعد العدوان الآثم الذي تشنه إيران ضد الكويت منذ 28 فبراير، بما في ذلك البيانات التحريضية والاستفزازية الصادرة عن الجانب الإيراني".

وأضاف أن الاستهداف يمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها"، فضلاً عن كونه "تهديداً لأمن وحرية الملاحة الدولية، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

وطالبت الكويت إيران مجدداً بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها، ومحمّلة طهران المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وعن ما وصفته بالعدوان المتواصل ضد دولة الكويت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وزارة الخارجية الكويتية الكويت السفير الإيراني لدى الكويت استهداف إيران للناقلة الكويتية كيفان مضيق هرمز

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