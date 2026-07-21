إيران وباكستان تبحثان مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود

التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الثلاثاء، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام آباد، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة التطورات الإقليمية، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تشهدها المنطقة في أعقاب تصاعد التوترات الأمنية والسياسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية وباكستانية، تناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات بين البلدين، ولا سيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود المشتركة، إضافة إلى تنسيق الجهود لمواجهة الجرائم المنظمة والتهريب، فضلاً عن بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن اللقاء يأتي ضمن تحركات تقودها إسلام آباد للحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية، بما يسهم في دعم الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع إيران وباكستان، حيث يشترك البلدان في حدود تمتد لنحو 900 كيلومتر، ما يجعل ملف أمن الحدود والتعاون الأمني من أبرز أولويات الحوار الثنائي. وخلال الأشهر الماضية، كثف الطرفان اجتماعاتهما الأمنية بهدف منع أي أنشطة مسلحة أو عمليات تهريب قد تؤثر في استقرار المناطق الحدودية، مع التأكيد على احترام سيادة كل دولة وعدم السماح باستخدام أراضيها للإضرار بالطرف الآخر.

وتأتي زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد بعد سلسلة لقاءات أجراها مع كبار المسؤولين الباكستانيين، من بينهم قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير، حيث تركزت المحادثات على تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، إضافة إلى بحث الملفات السياسية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت اللقاءات فرص توسيع التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات التجارة والطاقة والنقل، بما يعزز الشراكة بين البلدين.

وتعكس الزيارة حرص طهران وإسلام آباد على الحفاظ على قنوات الحوار والتنسيق المستمر، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية متسارعة.

ومن المتوقع أن تسهم نتائج المباحثات في تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب دفع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.