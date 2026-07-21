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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد تشغيل بطاقة التموين المتوقفة بعد قبول التظلم .. اعرف الخطوات والمدة المتوقعة

بطاقة التموين
بطاقة التموين
محمد صبيح

يتساءل عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن موعد تشغيل بطاقة التموين المتوقفة بعد قبول التظلم، خاصة بعد ظهور رسالة قبول التظلم أو التأكد من استيفاء أسباب العودة لمنظومة الدعم.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية إعادة تشغيل بعض البطاقات التي تم إيقافها، بعد فحص التظلمات والتأكد من أحقية المواطن في الحصول على الدعم التمويني.

متى يتم تشغيل بطاقة التموين بعد قبول التظلم؟

بعد قبول التظلم، يتم إدراج البطاقة ضمن كشوف البطاقات المستحقة لإعادة التشغيل، ويستغرق تفعيل البطاقة عادة من دورة صرف إلى دورتين، وفقًا لإجراءات المراجعة وتحديث قواعد البيانات، على أن تظهر البطاقة مفعلة لدى ماكينة صرف الخبز والسلع التموينية بعد الانتهاء من الإجراءات.

وفي حال تأخر تشغيل البطاقة، يمكن للمواطن مراجعة مكتب التموين التابع له للتأكد من استكمال جميع البيانات وعدم وجود أي ملاحظات تعطل إعادة التفعيل.

خطوات متابعة تشغيل بطاقة التموين

يمكن لصاحب البطاقة متابعة موقفها من خلال:

التوجه إلى مكتب التموين التابع له.

الاستعلام من خلال بوابة مصر الرقمية إذا كانت الخدمة متاحة.

التواصل مع الخط الساخن لوزارة التموين للاستفسار عن حالة البطاقة.

مراجعة منفذ صرف التموين للتأكد من ظهور البطاقة على النظام.

ماذا يحدث بعد إعادة تشغيل البطاقة؟

بعد إعادة التفعيل، يتمكن المواطن من:

صرف الخبز المدعم.

صرف المقررات التموينية الشهرية.

الاستفادة من جميع الخدمات التموينية المتاحة للبطاقة.

أسباب تأخر تشغيل البطاقة رغم قبول التظلم

قد يتأخر تشغيل البطاقة في بعض الحالات، منها:

استمرار مراجعة البيانات.

وجود نقص في المستندات المطلوبة.

وجود أخطاء في بيانات صاحب البطاقة أو أفرادها.

عدم الانتهاء من تحديث قواعد البيانات المركزية.

نصائح للمواطنين

تنصح وزارة التموين المواطنين بمتابعة حالة البطاقة بشكل دوري وعدم تقديم أكثر من تظلم على نفس الطلب، مع الاحتفاظ برقم التظلم والالتزام بأي مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة، لضمان سرعة إعادة تشغيل البطاقة والاستفادة من الدعم التمويني.

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