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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين تمد مهلة توفيق الأوضاع حتى ديسمبر 2026.. تعرف على الخطوات

شريف فاروق
شريف فاروق
محمد صبيح

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطابًا دوريًا إلى مديريات التموين بالمحافظات، يقضي بمد مهلة توفيق أوضاع أصحاب الأنشطة التموينية واستيفاء المستندات اللازمة للحصول على التراخيص أو تجديدها، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

وجاء الخطاب تنفيذًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 226 لسنة 2024، والمعدل بالقرار رقم 41 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة عليا للبت في الالتماسات والتظلمات المقدمة من أصحاب الأنشطة التموينية، وبعد اعتماد توصيات اللجنة.

مهلة جديدة لتوفيق أوضاع الأنشطة التموينية

وأكدت وزارة التموين في خطابها الموجه إلى مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، منح جميع الأنشطة التموينية مهلة إضافية حتى 31 ديسمبر 2026، لتوفيق أوضاعها واستيفاء جميع المستندات المطلوبة لإصدار التراخيص أو تجديدها.

الأنشطة المشمولة بالقرار

يشمل قرار مد المهلة جميع الأنشطة التموينية، ومنها:

المخابز البلدية.

منافذ مشروع جمعيتي.

البدالون التموينيون.

المنافذ المتنقلة.

مستودعات الدقيق.

وغيرها من الأنشطة التموينية.

خطوات توفيق الأوضاع

ألزم الخطاب أصحاب الأنشطة التموينية بسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة، وتشمل:

1. استيفاء جميع المستندات المطلوبة للترخيص أو تجديد الترخيص.

2. توفيق الأوضاع القانونية للنشاط وفقًا لاشتراطات وزارة التموين.

3. التوجه إلى مديرية التموين أو الإدارة المختصة لاستكمال الإجراءات.

4. الانتهاء من الإجراءات قبل 31 ديسمبر 2026 للاستفادة من المهلة الممنوحة.

توجيهات لمديريات التموين

وطالبت وزارة التموين جميع مديريات التموين بالمحافظات بإخطار الإدارات التابعة لها وأصحاب الأنشطة التموينية بمضمون الخطاب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين وإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة، بما يضمن استمرار الأنشطة بشكل قانوني وعدم تعرضها لأي إجراءات بسبب عدم استكمال التراخيص بعد انتهاء المهلة.

وزارة التموين مديريات التموين منافذ مشروع جمعيتي البدالون التموينيون مستودعات الدقيق

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