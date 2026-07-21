فيفا يلغي طرد باريديس بعد اعتدائه على لاعبي إسبانيا في نهائي المونديال

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عدم تعرض لياندرو باريديس، لاعب وسط منتخب الأرجنتين، للطرد عقب نهاية مباراة إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، موضحًا أن ما تم تداوله بشأن حصوله على بطاقة حمراء جاء نتيجة خطأ في نظام المعلومات الخاص بالمباراة.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن نظام المعلومات الرسمي الذي يستخدمه “فيفا” لتزويد المعلقين ووسائل الإعلام ببيانات المباريات أظهر بالخطأ أن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش أشهر البطاقة الحمراء في وجه باريديس بعد صافرة النهاية، قبل أن يتم تصحيح التقرير الرسمي وإلغاء هذه المعلومة.

ورغم عدم تعرضه للطرد، أثار باريديس حالة من الجدل بعد ظهوره في لقطات وهو يدخل في اشتباكات مع عدد من لاعبي منتخب إسبانيا، حيث قام بدفع المدافع إيريك جارسيا والإمساك به من الرقبة، قبل أن يدخل في احتكاك آخر مع لاعب الوسط جافي الذي سقط على أرض الملعب، بينما تدخل مساعد الحكم لاحتواء الموقف.

وأوضح “فيفا” أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء انضباطي فوري ضد لاعب وسط الأرجنتين خلال أحداث المباراة، رغم حالة التوتر التي شهدتها الدقائق الأخيرة وما أعقب صافرة النهاية.

وكان باريديس قد شارك بديلًا خلال الشوط الثاني، وحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على داني أولمو، كما ارتكب عدة مخالفات أخرى، لكنه أنهى المباراة دون الحصول على إنذار ثانٍ.

في المقابل، أكمل منتخب الأرجنتين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إنزو فرنانديز في الوقت الإضافي، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي على باو كوبارسي.

ورغم تصحيح موقف باريديس وإلغاء ما تردد بشأن طرده، فإن لاعب وسط “التانجو” لا يزال مهددًا بالعقوبات، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي في الأحداث التي شهدتها نهاية المباراة، والتي تضمنت اشتباكات بين عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني والإسباني، إلى جانب مراجعة تصرفات بعض أفراد الجهاز الفني، تمهيدًا لاتخاذ القرارات الانضباطية اللازمة عقب دراسة جميع التقارير والوقائع.