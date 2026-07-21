دويدار : زيزو لعيب محلي .. ومكنش ينفع يلعب على هيثم حسن في المونديال

قال أحمد دويدار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «ستاد العاصمة» المذاع عبر قناة ON E، إنه لا يزال متمسكًا برأيه بشأن أحمد سيد «زيزو»، مؤكدًا أنه يعتبره لاعبًا محليًا وليس من نوعية اللاعبين القادرين على التواجد مع المنتخب في الوقت الحالي.

وأضاف دويدار أن وجود لاعبين مثل هيثم حسن، الذي وصفه بأنه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة ويقدم مستويات مميزة في الملاعب الأوروبية، يعكس الفارق في قدرات اللاعبين المؤهلين للاحتراف، مشيرًا إلى أن تقييمه لزيزو جاء وفقًا لرؤيته الفنية وليس للانتقاص من قدراته.