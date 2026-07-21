مصر تدين تهديدات تستهدف أمن السعودية

تدين جمهورية مصر العربية وتستنكر بأشد العبارات التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما تشدد مصر على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وكافة دول مجلس التعاون الخليجى، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وتشدد مصر على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.