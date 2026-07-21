قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بتوسيع الحرب على إيران .. وإسرائيل تترقب لحظة الحسم
تاج الدين : مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي 6 أشهر
بالصور | جمال الدين : اقتصادية قناة السويس الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية
بند رادع من اتحاد الكرة لمواجهة التلاعب في العقود
طرق شديدة السخونة وشبورة صباحية .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المحافظات
استخراج شهادة الإعفاء أونلاين .. الرابط والخطوات
بيراميدز يحسم جدل مستقبل رمضان صبحي .. هل يرحل عن النادي؟
عبدالغفار : نحتاج مضاعفة عدد أسرّة المستشفيات .. والاعتداء على الفرق الطبية مشهد مؤذٍ
هل يوافق تامر حسني؟ أنغامي تسعى لطرح ألبوم مش هتكرر حصريًا على منصتها
العبوة بها سم قاتل .. جمال شعبان يحذر الشباب من هذه المشروبات
بعد استهداف القنصلية الأمريكية .. مطار أربيل يعلق الرحلات الجوية مؤقتاً
الأهلي يحسم صفقته الرابعة .. بقرار ينضم إلى القلعة الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بيراميدز يحسم جدل مستقبل رمضان صبحي .. هل يرحل عن النادي؟

رمضان صبحي
رمضان صبحي
أحمد أيمن

كشف محمد ناجي جدو، المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي بيراميدز، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تتخذ أي قرار بالاستغناء عن اللاعب، وأن ما يُثار في هذا الشأن لا يعكس الواقع.

وأوضح جدو أن غياب رمضان صبحي خلال الفترة الحالية يرتبط بأزمة لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات فور انتهاء الإجراءات المتعلقة بملفه.

وأضاف أن بيراميدز ما زال متمسكًا بخدماته ويعتبره أحد العناصر المهمة داخل الفريق، نافياً بشكل قاطع وجود نية للاستغناء عنه.

تفاصيل أزمة رمضان صبحي

تعود بداية الأزمة إلى 26 نوفمبر 2025 عندما أصدرت المحكمة الرياضية الدولية «CAS»، حكمًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، على خلفية أزمة التلاعب في عينة المنشطات، قبل أن يتقدم اللاعب بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية لإلغاء القرار.

وكان رمضان صبحي يرتبط بعقد مع بيراميدز يمتد حتى عام 2028، قبل أن تؤدي أزمة المنشطات إلى تعليق سريان العقد لحين الفصل النهائي في القضية.

وأشار المدرب المساعد للفريق، إلى أن النادي تقدم باستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بشأن القضية المتعلقة باللاعب، وينتظر الرد على هذا الاستئناف خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن قبول الاستئناف من شأنه أن يفتح الباب أمام عودة رمضان صبحي للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق في التدريبات والاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

بديل فيستون ماييلي في بيراميدز

وعن ملف المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي، أوضح جدو أن الإدارة الفنية تعمل حاليًا على دراسة البدائل المتاحة لتعويض غيابه، لكنها في الوقت نفسه تثق في القدرات الهجومية الموجودة داخل الفريق.

وأكد أن بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على سد الفراغ الذي قد يتركه ماييلي، مشيرًا إلى وجود عناصر هجومية مثل مصطفى زيكو ومروان حمدي، بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الإضافة المطلوبة في الخط الأمامي.

واعترف جدو بأن ماييلي كان من أبرز اللاعبين في تاريخ بيراميدز خلال السنوات الأخيرة، بعدما ساهم في العديد من الإنجازات وسجل أهدافًا حاسمة في مباريات نهائية ومؤثرة، لكنه شدد على أن رحيل أي لاعب يُعد جزءًا طبيعيًا من عالم كرة القدم، خاصة إذا كان اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة.

وفيما يتعلق بالمنافسة مع الأهلي بعد سلسلة الصفقات التي أبرمها الفريق الأحمر مؤخرًا، أكد جدو أن بيراميدز لا يشعر بأي قلق من تحركات منافسيه في سوق الانتقالات، موضحًا أن تركيز النادي ينصب على تطوير فريقه والحفاظ على استقراره الفني.

وأضاف أن القوام الأساسي للفريق ما زال مستمرًا، وأن معظم اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق النجاحات خلال المواسم الماضية لا يزالون ضمن صفوف النادي، وهو ما يمنح الجهاز الفني ثقة كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز يمتلك طموحات كبيرة خلال الموسم المقبل، ويسعى لمواصلة المنافسة على جميع البطولات مستفيدًا من الاستقرار الفني والعناصر المميزة التي يضمها الفريق.

رمضان صبحي أزمة رمضان صبحي بيراميدز صفقات بيراميدز فيستون مايلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

ترشيحاتنا

Redmi Watch 6 Active

كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات والأسعار الرسمية لساعتي Redmi Watch 6 قبل الإطلاق

ترامب

سياسات ترامب تضرب وظائف قطاع السيارات والطاقة النظيفة

سيارات BMW بـ ChatGPT

بي إم دبليو تحول ChatGPT إلى بائع سيارات بطريقة مبتكرة

بالصور

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد