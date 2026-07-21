بيراميدز يحسم جدل مستقبل رمضان صبحي .. هل يرحل عن النادي؟

كشف محمد ناجي جدو، المدرب المساعد بالجهاز الفني لنادي بيراميدز، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق، مؤكدًا أن إدارة النادي لم تتخذ أي قرار بالاستغناء عن اللاعب، وأن ما يُثار في هذا الشأن لا يعكس الواقع.

وأوضح جدو أن غياب رمضان صبحي خلال الفترة الحالية يرتبط بأزمة لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب سيعود للمشاركة في التدريبات فور انتهاء الإجراءات المتعلقة بملفه.

وأضاف أن بيراميدز ما زال متمسكًا بخدماته ويعتبره أحد العناصر المهمة داخل الفريق، نافياً بشكل قاطع وجود نية للاستغناء عنه.

تفاصيل أزمة رمضان صبحي

تعود بداية الأزمة إلى 26 نوفمبر 2025 عندما أصدرت المحكمة الرياضية الدولية «CAS»، حكمًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، على خلفية أزمة التلاعب في عينة المنشطات، قبل أن يتقدم اللاعب بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية لإلغاء القرار.

وكان رمضان صبحي يرتبط بعقد مع بيراميدز يمتد حتى عام 2028، قبل أن تؤدي أزمة المنشطات إلى تعليق سريان العقد لحين الفصل النهائي في القضية.

وأشار المدرب المساعد للفريق، إلى أن النادي تقدم باستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بشأن القضية المتعلقة باللاعب، وينتظر الرد على هذا الاستئناف خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن قبول الاستئناف من شأنه أن يفتح الباب أمام عودة رمضان صبحي للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق في التدريبات والاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

بديل فيستون ماييلي في بيراميدز

وعن ملف المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي، أوضح جدو أن الإدارة الفنية تعمل حاليًا على دراسة البدائل المتاحة لتعويض غيابه، لكنها في الوقت نفسه تثق في القدرات الهجومية الموجودة داخل الفريق.

وأكد أن بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على سد الفراغ الذي قد يتركه ماييلي، مشيرًا إلى وجود عناصر هجومية مثل مصطفى زيكو ومروان حمدي، بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين الذين يمكنهم تقديم الإضافة المطلوبة في الخط الأمامي.

واعترف جدو بأن ماييلي كان من أبرز اللاعبين في تاريخ بيراميدز خلال السنوات الأخيرة، بعدما ساهم في العديد من الإنجازات وسجل أهدافًا حاسمة في مباريات نهائية ومؤثرة، لكنه شدد على أن رحيل أي لاعب يُعد جزءًا طبيعيًا من عالم كرة القدم، خاصة إذا كان اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة.

وفيما يتعلق بالمنافسة مع الأهلي بعد سلسلة الصفقات التي أبرمها الفريق الأحمر مؤخرًا، أكد جدو أن بيراميدز لا يشعر بأي قلق من تحركات منافسيه في سوق الانتقالات، موضحًا أن تركيز النادي ينصب على تطوير فريقه والحفاظ على استقراره الفني.

وأضاف أن القوام الأساسي للفريق ما زال مستمرًا، وأن معظم اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق النجاحات خلال المواسم الماضية لا يزالون ضمن صفوف النادي، وهو ما يمنح الجهاز الفني ثقة كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز يمتلك طموحات كبيرة خلال الموسم المقبل، ويسعى لمواصلة المنافسة على جميع البطولات مستفيدًا من الاستقرار الفني والعناصر المميزة التي يضمها الفريق.