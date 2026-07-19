بيراميدز يمنح دوليي المنتخب راحة إضافية قبل معسكر تركيا

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن منح اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، راحة إضافية قبل العودة والانتظام في تدريبات الفريق في الموسم الجديد.

ويخوض بيراميدز تدريباته اليومية حاليا بالقاهرة تحت قيادة المدير الفني الجديد رولاني موكينا قبل خوض معسكر الإعداد الخارجي في تركيا في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى 9 أغسطس المقبل.

أوضح هاني سعيد أن الدولي الأردني عودة فاخوري، وكذلك محمود صابر العائد من الإعارة، ينضمان إلى تدريبات الفريق مع بداية معسكر الإعداد في تركيا يوم 23 يوليو.

أشار المدير الرياضي إلى أن الثلاثي مصطفى زيكو ومهند لاشين وكريم حافظ، سيلتحقون ببعثة بيراميدز في تركيا بداية من يوم 29 يوليو ويستمرون مع الفريق حتى نهاية المعسكر والعودة إلى القاهرة في التاسع من أغسطس.