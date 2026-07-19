تراجع طفيف.. سعر الذهب الآن

تراجعت سعر الذهب في مصر ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد، بقيمة تتراوح بين 5 لـ15جنيها، وسجل جرام عيار 21 الآن 5855 جنيها مقارنة 5865 جنيها بانخفاض 10 جنيهات.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 19 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 19 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6690 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6635 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5855 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5805 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5020 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4975 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3905 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3770 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46840 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46440 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 208125 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206350 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

وارتفع سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.89 جنيه مقابل 50.76 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4010.5 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.