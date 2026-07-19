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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم في مصر

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في مصر
أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في مصر
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، ما زاد من اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة أسعار الجنيه الذهب والسبائك بمختلف الأوزان، خاصة باعتبارها من أبرز وسائل الادخار والاستثمار.

 وفيما يلي أحدث أسعار الجنيه الذهب والسبائك، إلى جانب أسعار أعيرة الذهب في السوق المصرية.

أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 46802 جنيه.

سجل سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 334300 جنيه.

بلغ سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 668600 جنيه.

سجل سعر السبيكة الذهب وزن 250 جرامًا نحو 1671500 جنيه.

تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 6686000 جنيه.

سجل سعر كيلو الذهب عيار 21 نحو 5850250 جنيه.

بلغ سعر طن الذهب عيار 24 نحو 6686000000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6686 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5850 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5014 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3900 جنيه.

سعر الذهب في مصر

سجلت أوقية الذهب عيار 24 نحو 207958 جنيهًا.

بلغت أوقية الذهب عيار 21 نحو 181963 جنيهًا.

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