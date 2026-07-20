ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الرمان؟

عصير الرمان هو مشروب طبيعي يتم استخلاصه من ثمرة الرمان، يُعتَقَد أنه يحتوي على عدد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي يمكن أن توفر فوائد صحية متعددة.

فوائد عصير الرمان..

1- تحسين الكوليسترول:

يساهم الرمان في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مع زيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

وتوضح أبحاث من National Institutes of Health أن المركبات الفعالة في الرمان تقلل تراكم الدهون في الشرايين، مما يساعد في الوقاية من تصلب الشرايين.

2- حماية الشرايين من التصلب:

يتميز عصير الرمان بغناه بالبوليفينولات، والتي تعمل على منع أكسدة الكوليسترول داخل الأوعية الدموية، وهي إحدى العمليات التي تؤدي إلى تصلب الشرايين مع الوقت، ما يجعله خيارًا مثاليًا للوقاية من أمراض القلب التاجية.

3-دعم صحة القلب:

يعتقد أن عصير الرمان يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم وتقليل تكون الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية، مما يسهم في الحفاظ على صحة القلب.

4-تعزيز صحة الجهاز المناعي:

يحتوي عصير الرمان على مركبات تقوي الجهاز المناعي وتعزز وظيفته، مما يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات وتعزيز الدفاعات الطبيعية للجسم.

5-تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يعتبر عصير الرمان مصدرًا جيدًا للألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

6-دعم صحة الجلد:

يحتوي الرمان على مركبات تساعد في تعزيز صحة البشرة وتحسين مظهرها، وقد يكون تناول عصير الرمان مفيدًا للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة.

المصدر vinmec



