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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انطلاق معرض اليوبيل الذهبي لنقابة التشكيليين بمشاركة 250 فنانا

نقابة الفن التشكيلي
نقابة الفن التشكيلي
جمال الشرقاوي

افتتح الدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان طارق الكومي، نقيب الفنانين التشكيليين، مساء اليوم الاثنين ٢٠ يوليو معرض "اليوبيل الذهبي"،  بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية.

جاء الافتتاح بحضور عدد كبير من الفنانين ورؤساء القطاع السابقين والنقاد التشكيليين.

يأتي هذا المعرض احتفالًا بمرور خمسين عامًا على تأسيس نقابة الفنانين التشكيليين، (١٩٧٦- ٢٠٢٦) ليكون بمثابة توثيق بصري وحي لنصف قرن من الإبداع.

تضمن المعرض مجموعة ضخمة من الأعمال الفنية التي تشمل ما يقرب من 250 فنانًا، يمثلون مختلف الأجيال والاتجاهات والمدارس الفنية التي شكلت ملامح المشهد التشكيلي المصري.

ويعد المعرض حدثًا استثنائيًا يمتد أثره ليتجاوز كونه عرضًا فنيًا، ليشكل إضافة نوعية للطلاب والباحثين والدارسين؛ حيث يستعرض مدارس فنية متنوعة من حقب زمنية مختلفة، تعكس تطور الهوية البصرية المصرية منذ تأسيس مدرسة الفنون الجميلة عام 1907 وحتى وقتنا الراهن.

من المقرر أن نشهد فى ختام المعرض حفلا لتكريم أسماء الفنانين المؤسسين للنقابة، تقديرًا لدورهم الرائد، إلى جانب تكريم كوكبة من الفنانين الذين تركوا بصمات واضحة وأثروا الحركة التشكيلية المصرية بأعمالهم الخالدة.


يذكر أن معرض "اليوبيل الذهبي" يمثل محطة هامة في مسيرة الفن التشكيلي المصري، ويؤكد على الدور المحوري لقطاع الفنون التشكيلية و للنقابة في دعم المبدعين وتعزيز قيم الفنون في المجتمع المصري.

الدكتور محمود حامد قطاع الفنون التشكيلية الفنان طارق الكومي نقيب الفنانين التشكيليين

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