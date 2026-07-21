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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تكشف حقيقة تسريب مؤشراتها من الكنترولات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تسببت نتيجة الثانوية العامة 2026 في حالة من التوتر والترقب في الأسر المصرية بجميع محافظات مصر

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. هل أعلنت التعليم مؤشراتها من الكنترولات ؟

نتيجة الثانوية العامة 2026  .. نفت وزارة التربية والتعليم ، جميع المؤشرات والإحصائيات المتداولة بشأنها على فيس بوك

نتيجة الثانوية العامة 2026 بحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم ، لم يتم تسريب أو إعلان أي تفاصيل رقمية بشأنها حتى الآن ، مشددة على أن كل ما يتم تداوله بهذا الشأن هي اجتهادات وتوقعات غير رسمية لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بها 

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. حقيقة تراجع عدد الحاصلين على الدرجات النهائية في الكيمياء

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بشأن تراجع إعداد الحاصلين على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 في نتيجة الثانوية العامة 2026

وحذر المصدر من الإنسياق وراء أي أخبار يتم تداولها خارج بيانات وزارة التربية والتعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026 ، ومؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 ، محذرا من وجود أخبار غير دقيقة هدفها إثارة الجدل والقلق بين طلاب الثانوية العامة بالتزامن مع انتظار إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. متى ستظهر ؟

نتيجة الثانوية العامة 2026 ، لم تفصح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تاريخ محدد بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 ، بحسب ما أعلنته المصادر لموقع صدى البلد ، من المخطط أن يتم إعلانها نهاية شهر يوليو الجاري أو أول أغسطس على أقصى تقدير 

موقع نتيجة الثانوية العامة 2026 

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات ، الدخول الآن على موقع نتيجة الثانوية العامة 2026 من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.
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