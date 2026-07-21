رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي وزير الداخلية الإيراني

أفادت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، التقى اليوم الثلاثاء بوزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، في إسلام آباد، وفق ما ذكرت العربية.

وكان مؤمني قد وصل إلى العاصمة الباكستانية يوم الاثنين للوساطة.

وأكد مصدر أن الوزير سيجري محادثات مع مسؤولين باكستانيين، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الزيارة مرتبطة بجهود الوساطة الباكستانية المستمرة لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قد أشار إلى استمرار الجولات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، على الرغم من الضربات العسكرية الأمريكية على البلاد.

وقالت باكستان الأسبوع الماضي إنها ستشجع الدولتين المتحاربتين على وقف العنف واستئناف المحادثات بموجب مذكرة تفاهم ساهمت في التوسط فيها الشهر الماضي.

وقد أثيرت تساؤلات حول الاتفاق المؤقت وإمكانية التوصل إلى وقف دائم للحرب مع اندلاع جولة جديدة من القتال هذا الشهر.

وسبق لمؤمني أن شارك في محادثات وساطة والتقى بوزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، خلال زيارته لإيران.

