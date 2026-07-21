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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين والأدرن تعترضان عبر دفاعاتهم الجوية مسيرات وصواريخ إيرانية

صاروخ إيراني
صاروخ إيراني
محمد على

أعلن الجيش البحريني، اليوم الثلاثاء، اعتراضه لعدد من الهجمات الإيرانية، بعد نحو أسبوعين من استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تشمل هجمات يومية على المملكة.

وجاء في بيان للجيش: "اعترضت الدفاعات الجوية لقوة الدفاع البحرينية ودمرت عدداً من الهجمات الجوية الإيرانية".

وقبل إعلان الجيش البحريني اعتراضه للهجمات الإيرانية، أطلقت البحرين صفارات الإنذار اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "تم إطلاق صفارات الإنذار، ونحث المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن".

في سياق منفصل، أعلن الجيش الأردني أن منظومات دفاعه الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار. 

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قد أفادت في وقت سابق من اليوم نفسه بأن الجيش الأردني اعترض خمس طائرات مسيرة إيرانية.

استؤنفت الحرب في الشرق الأوسط بعد هدوء دام أسابيع، نتيجةً لاتفاق وُقّع في يونيو، وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في شهر، مع اشتداد الصراع بين الطرفين للسيطرة على مضيق هرمز الحيوي.

ومع انهيار الهدنة مع الولايات المتحدة، أعادت طهران فرض حصارها على الممر المائي، وردّت واشنطن بفرض حصار جديد على موانئ إيران.
 

البحريني الجيش البحريني الإيرانية الدفاعات الجوية الجيش الأردني

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