طعن سائحين أمريكيين من أصل يوناني قرب موقع الأكروبوليس الأثري في أثينا

أ ش أ

قالت الشرطة اليونانية إن رجلا طعن سائحين يحملان الجنسية الأمريكية ومن أصول يونانية وأصابهما بجروح اليوم الثلاثاء بالقرب من موقع الأكروبوليس الأثري في أثينا.

وأوضحت شرطة العاصمة أن الرجل هاجم رجلا وامرأة، كلاهما أمريكيان من أصل يوناني، بسكين بالقرب من مدخل متحف الأكروبوليس.. وأصيبت المرأة بجروح طفيفة في ساقها، بينما تعرض الرجل لإصابة أكثر خطورة في ذراعه.

وقالت الشرطة، بحسب صحيفة "كاثمريني" اليونانية، "إن المهاجم يعاني فيما يبدو من مشاكل نفسية".

وألقت الشرطة القبض على المهاجم، بينما نُقل المصابان إلى مستشفى الصليب الأحمر.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المهاجم مواطن يوناني يبلغ من العمر 60 عاما، وقد تم اعتقاله في الماضي بتهمة إهانة المواطنين وحيازة سكين.