آخر تطورات انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش.. موقف اللاعب يحسم المفاوضات

تتواصل المفاوضات بين نادي بشكتاش التركي والنجم المصري محمد صلاح، في ظل تقارير تؤكد اهتمام النادي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب انتهاء مشواره مع ليفربول ورحيله رسميًا في 30 يونيو الماضي.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المفاوضات بين الطرفين ما زالت قائمة، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي لم يتحقق حتى الآن بسبب وجود تباين في بعض الجوانب المالية، وفي مقدمتها عمولة وكيل أعمال اللاعب.

وفي هذا السياق، أكد الصحفي التركي سيرجان ديكمي، المتخصص في تغطية أخبار بشكتاش، أن الصفقات الخاصة بالنجوم العالميين تستغرق وقتًا وتتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر، داعيًا جماهير النادي إلى تجنب توجيه الانتقادات أو الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد وكلاء اللاعب أو الأطراف المشاركة في المفاوضات.

وأوضح ديكمي أن إدارة بشكتاش تواصل جهودها المكثفة لإتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن رئيس النادي، سردال أدالي، يتولى المفاوضات بشكل مباشر بالتعاون مع نائبه، في إطار استراتيجية سبق أن حققت نجاحًا في صفقات سابقة.

وأضاف أن الاجتماعات بين مسؤولي النادي وممثلي اللاعب مستمرة، لافتًا إلى أن المناقشات الحالية تتركز على الاتفاق على الشروط المالية، دون وجود عقبات جوهرية قد تعرقل إتمام الصفقة.

وأشار الصحفي التركي إلى أن رئيس بشكتاش يتمسك بموقف واضح بشأن عمولة وكيل الأعمال، في الوقت الذي أبدى فيه محمد صلاح موقفًا إيجابيًا تجاه فكرة الانتقال إلى النادي، وهو ما انعكس في المحادثات التي جمعته بالمدير الرياضي أوندر أوزين ومدرب الفريق فينتشنزو إيتاليانو.

واختتم ديكمي تصريحاته بالتأكيد على أن رغبة اللاعب تمثل عاملًا مهمًا في سير المفاوضات، معربًا عن اعتقاده بأن الصفقة قد تُحسم بنجاح في نهاية المطاف إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التفاصيل المالية.

