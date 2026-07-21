هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

كشفت الفنانة هند عبد الحليم، أن المنافس الحقيقي بالنسبة لها هو نفسها فقط، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لتطوير أدائها وعدم مقارنة نفسها بأحد.



وأشارت خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة CBC مع الإعلاميتين مها بهنسي وإيمان عز الدين، إلى أن الفنانة درة تُعد من أقرب صديقاتها داخل الوسط الفني، كما أوضحت أنها تعمل حاليًا على مجموعة من الأغنيات الجديدة.

وتطرقت هند أيضًا إلى عشقها لكرة القدم، مؤكدة أنها نشأت داخل بيت رياضي، حيث إن والدها هو نجم الزمالك السابق عبد الحليم علي، وهو ما جعلها ترتبط بكرة القدم منذ طفولتها. وأعربت عن فخرها بما حققته الكرة المصرية من إنجازات، مؤكدة أن الرياضة كانت دائمًا جزءًا من تكوينها الشخصي.