جامعة أسيوط : فوز فريق Assiut Motorsport بالمركز الرابع عالميًا في Formula Student UK 2026

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تحقيق فريق Assiut Motorsport بكلية الهندسة إنجازًا دوليًا جديدًا، بحصوله على المركز الرابع في الترتيب العام (Overall)، والمركز الثاني على مستوى فرق الشرق الأوسط المشاركة في فئة Concept Class، وذلك خلال مشاركته في منافسات Formula Student UK 2026، التي أُقيمت على حلبة Silverstone بالمملكة المتحدة، بمشاركة أكثر من 40 فريقًا يمثلون جامعات من مختلف دول العالم.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي فريق Assiut Motorsport على هذا الإنجاز الدولي المتميز، مشيدًا بالأداء المشرف الذي قدمه أعضاء الفريق خلال المنافسات، والذي يعكس ما يتمتع به طلاب جامعة أسيوط من كفاءة علمية ومهارات هندسية وقدرات ابتكارية تؤهلهم للمنافسة في أكبر المحافل الدولية. وأكد أن هذا الإنجاز يجسد نجاح استراتيجية الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية والمشروعات التطبيقية، وإتاحة الفرصة للطلاب لتمثيل مصر وجامعة أسيوط بصورة مشرفة في المحافل الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا، مثمنًا الجهود التي بذلها أعضاء الفريق والمشرفون عليه، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات العالمية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن النتائج التي حققها فريق Assiut Motorsport تعكس نجاح الجامعة في رعاية الطلاب الموهوبين، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المنافسات الدولية التي تسهم في تنمية خبراتهم العملية وتعزيز قدراتهم على الابتكار والعمل الجماعي، مؤكدًا استمرار الجامعة في تقديم مختلف أوجه الدعم للأنشطة الطلابية النوعية.

وحقق فريق Assiut Motorsport عددًا من النتائج المتميزة في المسابقات الفرعية، حيث حصد المركز الثاني (2nd) في LTS Event، والمركز الرابع (4th) في Cost Event، والمركز السابع (7th) في Design Event، إلى جانب حصوله على المركز الرابع (4th) في الترتيب العام Overall للمسابقة.

وفي هذا السياق، تقدم الدكتور خالد صلاح، عميد كلية الهندسة، بالتهنئة إلى جميع أعضاء الفريق على هذا الإنجاز المتميز الذي يعكس قدرات ومهارات طلاب الكلية القادرة على المنافسة عالميًا، مقدمًا الشكر لإدارة الجامعة، وعلى رأسها الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، و الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لرعايتهم الكريمة ودعمهم الكبير للأنشطة الطلابية بالكلية، وتذليلهم كافة الصعاب لتمكين الطلاب من المشاركة في هذه المنافسة الدولية.

كما تقدم عميد الكلية بالتهنئة إلى الدكتور محمد صفوت أبوريه، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الأنشطة الطلابية، والدكتور جمال عبد الناصر المشرف العلمي للفريق، و هانى فرجانى مدرس مساعد بهندسة الإنتاج، وقائد الفريق الطالب محمد وائل فارس، تقديرًا لجهودهم التي أثمرت عن هذا الإنجاز.

ويضم فريق Assiut Motorsport أكثر من 80 طالبًا من مختلف كليات الجامعة ومختلف أقسام كلية الهندسة، فيما مثّل الفريق في المملكة المتحدة خمسة طلاب من كلية الهندسة، وهم: محمد وائل، شريف جمال، طارق شريف، عبدالرحمن خالد، هلا حشام، ورافقهم زياد ياسر، المعيد بقسم الميكانيكا شعبة الميكاترونيات والروبوتات.