تبدأ من 7000 جنيه .. أسعار السبائك الذهب عيار 24 الآن

يهتم المواطنون بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي، وكذلك أسعار السبائك الذهب التي تبدأ من 1 جرام وحتى الأوزان الثقيلة التي تصل أسعارها إلى ملايين الجنيهات.

وقد يرغب البعض في استثمار مبلغ مالي في الذهب ويكون الخيار الأنسب هو شراء سبيكة ذهب وخاصة سبيكة 5 جرام وسبيكة 10 جرام وكذلك سبيكة 20 جرام ، وهم الأكثر طلباً وتداولاً للاستثمار.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 7170 جنيهًا

بلغ سعر سبيكة 2.5 جرام نحو 17.385 جنيهًا

وسجلت سبيكة 5 جرام نحو 34.815 جنيهًا

بينما وصل سعر سبيكة 10 جرامات إلى 68.890 جنيهًا

وسجلت سبيكة 20 جرامًا نحو 138.940 جنيهًا

كما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 347.045 جنيهًا

في حين سجلت سبيكة 100 جرام نحو 693.885 جنيهًا.

وسجلت السبائك الأكبر وزنًا، سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا سجلت نحو 1.723.995 جنيهًا

بينما بلغ سعر سبيكة 500 جرام نحو 3.446.710 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5022 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5860 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6697 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46880 جنيها.

تراجع الذهب

وأكد ناجي فرج خبير صناعة الذهب، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الذهب وأوقية الذهب انخفضت بأكثر من 80 دولارا ووصلت لـ 3379 دولارا .

وقال ناجي فرج في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" السبب الأساسي لانخفاض أسعار الذهب هو الأحداث العالمية والحرب المستمرة بين واشنطن وطهران ".

وأكمل فرج : "الحرب بين طهران وواشنطن تؤدي على خلل كبير في أسعار النفط وبالتالي تتجه الدول إلى بيع الذهب لتوفير احتياجاتها وتأمين احتياجاتها من الطاقة ".

وتابع: "الأسعار الحالية للذهب مرحلية والبنوك المركزية حول العالم تتجه لإيجاد سيولة لتوفير مصادر الطاقة وتتجه لبيع الذهب ".

الذهب

وأكمل ناجي فرج: "نشهد تذبذبا كبيرا في أسعار الذهب وبمجرد استقرار الأوضاع في المنطقة سوف ترتفع أسعار الذهب مجددا".



مفاجأة في نهاية 2026



وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب انخفض من 5550 دولارًا إلى أقل من 4000 دولار، مؤكدًا أن هذا التراجع يعد كبيرًا، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة، لكنه يتوقع تسجيل ارتفاعات جديدة قبل نهاية عام 2026.