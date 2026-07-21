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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر

سعر الجنيه الذهب في مصر
سعر الجنيه الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي الآن، مدعودة بانخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم، وكذلك تقليص المعدن الأصفر لمكاسبه في البورصة العالمية بنحو 5 دولارات في سعر الأوقية. 

وسجل عيار 21 الآن 5885 جنيها مقارنة 5910 جنيها سعر أمس بتراجع  25 جنيها في الجرام الواحد.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليسجل 47080 جنيها مقارنة 47280 جنيها بالمستهل بهبوط 200 جنيه.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال تعاملات  اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6725 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6655  جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5885 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5825 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5045 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4995 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3925 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47080 جنيهًا.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46600 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 209195 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207060 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

تراجع سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 51.44 جنيه مقابل 50.96 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4067 دولار.

أسعار الذهب سعر بيع أوقية الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب في مصر اليوم

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