البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة عام 2026

أعلنت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة المطهَّرة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أسماء الفائزين في المسابقة العالميَّة للإعجاز العلمي في القرآن والسُّنَّة لعام 2025/2026م، التابعة لوقف المستشار محمد شوقي الفنجري، بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي المصري، حول موضوع: (الإعجاز البياني والحقائق العلميَّة في حديث القرآن والسُّنَّة عن البحار).

إعلان أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

وعُقِدت هذه المسابقة في إطار جهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، لدعم البحث العلمي المتخصِّص، وتشجيع الدراسات التي تكشف عن جوانب الإعجاز في النصوص الشرعيَّة بمنهجيَّة علميَّة منضبطة، وذلك بإشراف د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ود. إبراهيم الهدهد، المقرِّر العام للجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسُّنّة النبويَّة المطهَّرة بالمجمع.

وأسفرت نتائج التحكيم العِلمي عن فوز تسعة باحثين؛ إذ حصل الدكتور محمد ضاحي عبد الرَّءوف على الجائزة الأولى بقيمة: (15) ألف جنيه، وتقاسم الجائزة الثانية المهندس سيِّد محمود عبد العال عبَّاس، والدكتور ماهر عبد الفتَّاح سليمان الشامي، بقيمة (10) آلاف جنيه لكل فائز.

كما فاز بالجوائز التقديريَّة كلٌّ من: الأستاذ صبري أسعد فرج عبد الله، والأستاذ عمر ضاحي عبد الرَّءوف، والدكتور محمد غالب علي حسن، والأستاذ الدكتور حنفي محمود مدبولي، والدكتورة نجلاء محمد عبده سليمان، وقد بلغت قيمة كل جائزة (4) آلاف جنيه، في حين فاز بالجائزة التشجيعيَّة الدكتور سليمان علي سليمان بدير، وقيمتها (3) آلاف جنيه.

وتأتي هذه المسابقة في إطار جهود لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسُّنة النبويَّة المطهَّرة بمجمع البحوث الإسلاميَّة في تشجيع البحث العلمي الرصين، وإبراز جوانب الإعجاز في القرآن الكريم والسُّنة النبويَّة، وتحفيز الباحثين على تقديم دراسات علميَّة تسهم في تعميق الفهم العلمي والبياني للنصوص الشرعيَّة وإبراز وجوه الإعجاز فيها.