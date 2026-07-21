رسالة إسرائيلية لافتة بشأن الضربات الأمريكية على إيران

علقت إسرائيل على الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع داخل إيران، معتبرة أنها تمثل رسالة واضحة تؤكد استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات عسكرية عند الضرورة لحماية مصالحها وحلفائها في المنطقة.

وأكدت التصريحات الإسرائيلية أن التحرك الأميركي يعكس تغيراً في مستوى التعامل مع التهديدات الإيرانية، ويبعث بإشارة قوية إلى أن أي تصعيد قد يقابل برد مباشر، في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الرسائل في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب، مع تصاعد المخاوف من اتساع دائرة المواجهة بين واشنطن وطهران، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إقليمية تشمل أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة.

ويرى مراقبون أن الموقف الإسرائيلي يهدف إلى إظهار الدعم الكامل للتحركات الأميركية، باعتبارها جزءاً من استراتيجية مشتركة لردع إيران والحد من نفوذها العسكري في المنطقة، بينما تتواصل الجهود الدبلوماسية في عدد من العواصم لتفادي انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وفي المقابل، يترقب المجتمع الدولي ردود الفعل الإيرانية، وسط دعوات متكررة إلى ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية، لتجنب تصعيد قد ينعكس على أمن واستقرار الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة



