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آخرهم انفجار إطار تريلا.. ‎3 وقائع أظهرت جدعنة وشهامة المصريين وقت الشدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

آخرهم انفجار إطار تريلا.. ‎3 وقائع أظهرت جدعنة وشهامة المصريين وقت الشدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في اللحظات الصعبة، لا يحتاج الناس إلى كلمات بقدر حاجتهم إلى أفعال، وهنا تظهر المواقف التي تكشف المعدن الحقيقي للإنسان. وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت عدة محافظات مصرية مشاهد إنسانية مؤثرة، أثبتت أن روح الشهامة والتكاتف لا تزال حاضرة بقوة بين المصريين، بعدما سارع مواطنون إلى إنقاذ أرواح ومساندة آخرين دون انتظار مقابل، في مشاهد لاقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بطل ينقذ أسرة من الغرق في ترعة بطنطا

كان المشهد الأول في زمام قرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، عندما سقطت سيارة ملاكي تقل أسرة كاملة داخل إحدى الترع المجاورة للطريق السريع، في حادث كاد أن ينتهي بكارثة.

وأظهر أحد الشباب شجاعة استثنائية بعدما كان يستقل سيارة ميكروباص برفقة أحد أصدقائه في طريقهما إلى القاهرة، وفور مشاهدته سقوط السيارة، طلب من السائق التوقف وقفز مباشرة إلى المياه لإنقاذ الأسرة.
 

وأوضح الشاب أن متطوعًا آخر سبقه إلى الترعة، وتمكن من إنقاذ الطفلة الصغيرة أولًا، بينما نجح هو في إخراج الأم من داخل السيارة، في حين استطاع الأب الخروج بنفسه بعد أن غمرت المياه المركبة.

وأكد أن أكثر ما لفت انتباهه خلال تلك اللحظات الصعبة هو أن الأب والأم لم يكونا يفكران في نفسيهما، بل كان كل همهما الاطمئنان على ابنتهما الصغيرة، بينما حاول الأب بكل ما أوتي من قوة حماية زوجته وإخراجها قبل أن ينجو بنفسه.

وأشار إلى أن العناية الإلهية، إلى جانب تعاون المارة، كانت السبب الرئيسي في نجاة الأسرة، بعدما ألقى عدد من المواطنين الحبال للمساعدة في سحبهم من المياه، كما توقف قائدو السيارات لتقديم الدعم والمساندة حتى انتهاء عملية الإنقاذ.
 

سائق تريلا يمنع كارثة بعد انفجار إطار سيارة

وفي موقف آخر جسد سرعة التصرف والشهامة، تدخل سائق سيارة نقل ثقيل "تريلا" في اللحظات الأخيرة لإنقاذ سيارة كانت على وشك السقوط عقب انفجار أحد إطاراتها أثناء السير.

وبحسب ما أظهره مقطع فيديو متداول، تعامل سائق التريلا باحترافية كبيرة، حيث نجح في تأمين السيارة ومنع وقوع حادث كان من الممكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية، في تصرف حظي بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بـ"بطل الطريق".
 

شباب يتكاتفون لإنقاذ حمولة سيارة بصل بعد انقلابها

أما الموقف الثالث، فكان على أحد الطرق الدائرية، بعدما انقلبت سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من البصل، مما أدى إلى تناثر الحمولة بالكامل على الطريق، بينما تعرض قائد السيارة للإصابة.

ولم يتردد عشرات الشباب والمارة في التوقف لمساعدة السائق، حيث بادروا بجمع أجولة البصل وإعادة تعبئتها ونقلها مرة أخرى إلى السيارة، في مشهد عكس قيم التعاون والتكافل التي يتميز بها المجتمع المصري.

ورفض الشباب مغادرة المكان قبل الانتهاء من إعادة أكبر قدر ممكن من الحمولة، في محاولة لتخفيف الخسائر التي تعرض لها السائق، مؤكدين أن الوقوف بجانب الآخرين في أوقات الأزمات واجب إنساني قبل أن يكون مسؤولية مجتمعية.
 

الشهامة المصرية.. قيمة تتجدد مع كل أزمة

ورغم اختلاف الوقائع بين إنقاذ أرواح أو مساعدة مصاب أو الحفاظ على مصدر رزق، فإن القاسم المشترك بينها كان سرعة الاستجابة وروح التعاون التي تحركت بعفوية ودون انتظار مقابل.

وتؤكد هذه المواقف أن الشهامة والجدعنة ليستا مجرد كلمات يتداولها المصريون، بل سلوك يتجسد على أرض الواقع كلما واجه أحدهم محنة أو خطرًا.

طنطا الغربية الترع كارثة سيارة

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