تقديرًا لشجاعته.. محافظ الغربية يوفر فرصة عمل لمنقذ أسرة "السيارة" من الغرق

عقب تكريمه تقديرًا لموقفه البطولي في إنقاذ أسرة من داخل سيارة سقطت في الترعة، حرص اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على أن يترجم هذا التقدير إلى خطوة عملية.

وقد نجحت المحافظة، بالتنسيق مع مديرية العمل بالغربية، في توفير فرصة عمل للبطل أحمد مجدي ندا البنا بإحدى شركات القطاع الخاص، دعمًا له وتقديرًا لما قدمه من نموذج مشرف في الشهامة والإيثار.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الدولة لا تنسى أبناءها أصحاب المواقف النبيلة، وأن دعم النماذج الإيجابية لا يقل أهمية عن تكريمها، مشيرًا إلى أن ما قدمه أحمد مجدي ندا البنا يعكس المعدن الحقيقي للمصريين، ويؤكد أن قيم الشهامة والنجدة متأصلة في أبناء هذا الوطن، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مسيرته العملية، وأن يكون ما حققه دافعًا لكل شاب إلى التمسك بالقيم النبيلة، والإيمان بأن الإخلاص والعمل والإنسانية محل تقدير واهتمام.