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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبدأ من 35 ألف جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي 2026

أسعار عمرة المولد النبوي
أسعار عمرة المولد النبوي
محمد الاسكندرانى

قال عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، إن  أسعار عمرة المولد النبوي تبدأ من 35 ألف جنيه حتى 70 ألف وفقًا لدرجة المستوي الذى يختاره العميل، مشيراً إلى أن شركات السياحة لديها برامج متنوعة تناسب كافة الشرائح وفئات المصريين.

 أسعار عمرة المولد النبوي


أوضح عماري في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن أسعار عمرة المولد النبوي للتسكين الثنائي تصل إلى 52 ألف جنيه، والثلاثي 45 ألف جنيه، والرباعي 35 ألف جنيه، وتختلف الأسعار بزيادات أو نقصان طفيف وفقًا لدرجة الخدمات المقدمة.
أشار رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، إلى أن هناك التزام تام من الشركات السياحية لتوفير أفضل الخدمات والعمل على راحة المعتمرين، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط وإجراءات العمرة الجديدة.


اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إحكام تنظيم الموسم الجديد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية والرقمية منذ بداية توقيع المعتمر لعقد الرحلة وحتى عودته إلى أرض الوطن
 

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