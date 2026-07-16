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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة شركات السياحة تخطر أعضاءها بضوابط العمرة بعد اعتمادها من الوزير

ضوابط العمرة الجديدة
ضوابط العمرة الجديدة
محمد الاسكندرانى

أخطرت غرفة شركات السياحة جميع أعضائها من شركات السياحة بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة في الموسم الجديد ، جاء ذلك بعد اعتماد الضوابط من شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، وأعربت الغرفة في منشور لها على صفحتها على الفيس بوك عن أمنياتها بموسم ناجح ومتميز للجميع من شركات ومعتمرين كما أكدت أنها ستبذل أقصى جهد للمساهمة مع وزارة السياحة والآثار وشركات السياحة في إنجاح موسم العمرة الجديد.

الضوابط الجديدة للعمرة 

ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن الضوابط الجديدة جاءت بعد مناقشات مستفيضة ومثمرة بين اللجنة ووزارة السياحة ممثلة في قطاع الشركات برئاسة سامية سامي مساعد الوزير لشئون الشركات رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ، وأضاف أن الضوابط جاءت مواكبة لكثير من المطالب التي قدمتها شركات السياحة خلال اجتماعات اللجنة معهم طوال الايام الماضية وتم مناقشة تلك المطالب مع اللجنة العليا للحج والعمرة التي أبدت إستجابة لكثير من مطالب الشركات.

ووجه أحمد إبراهيم الشكر الى السيد وزير السياحة والآثار لتعاونه الكبير مع شركات السياحة وصدور تعليماته بمساندة الشركات الجادة لإنجاح الموسم ومساندة المواطنين ، وأضاف أحمد إبراهيم ان الضوابط الجديدة تسعي لإحكام تنظيم الموسم الجديد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، وتعزيز منظومة الرقابة والمتابعة الميدانية والرقمية منذ بداية توقيع المعتمر لعقد الرحلة وحتى عودته إلى أرض الوطن.

كما أنها تسعى لمحاربة عمل الكيانات غير الشرعية والسماسرة والوسطاء في رحلات العمرة لحفظ حقوق المواطنين ، كما أنها تسعى لما يحقق مزيداً من التنظيم والمرونة، مع التوازن بين الحفاظ على حقوق كل من المعتمرين المصريين وشركات السياحة الجادة والملتزمة، كما تعتمد الضوابط على إستخدام أحدث الحلول التكنولوجية، بما يضمن مزيداً من الحوكمة والشفافية
وأشاد رئيس لجنة السياحة الدينية بإطلاق الوزارة لتطبيق "رفيق" الإلكتروني، لأول مرة، لكل من المعتمرين المصريين ومشرفي شركات السياحة، وذلك لتطوير منظومة المتابعة الرقمية لرحلة المعتمر المصري
كما أشاد بتعديل ضوابط السكن خاصة في المدينة المنورة بما يُسهم في توسيع نطاق الخيارات السكنية المتاحة وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، مؤكدا ثقته في نجاح الموسم وإلتزام شركات السياحة بالضوابط المنظمة للموسم. 

غرفة شركات السياحة شركات السياحة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة العمرة موسم العمرة 2026

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