السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بفندق في شرم الشيخ بتهمة الاتجار في الحشيش

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عامل بقسم «الهاوس كيبنج» بأحد فنادق منطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وتحديدًا مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد القاضي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث القضية إلى 28 أبريل 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ معلومات وتحريات أكدت قيام المتهم محمد م. س.، 36 عامًا، وشهرته «عبده»، بالاتجار في مخدر الحشيش، واستعداده لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بمنطقة الخانة، التابعة لدائرة قسم ثان شرم الشيخ.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا محكمًا، تمكنت خلاله من ضبط المتهم قبل إتمام عملية التسليم.

وأسفر التفتيش عن ضبط حقيبة كتف بحوزته، بداخلها 80 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام، بلغ إجمالي وزنها نحو كيلوجرامين، إلى جانب مبلغ مالي قدره 2400 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض «كتر».

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه غير المشروع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها، قبل إحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه.