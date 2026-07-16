الأرجنتين تعيد أمجاد مارادونا.. إنجاز تاريخي بعد التأهل لنهائي كأس العالم 2026

واصل منتخب الأرجنتين كتابة صفحة جديدة في سجله الذهبي ببطولة كأس العالم بعدما حجز مقعده في نهائي نسخة 2026 إثر فوزه على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، ليقترب خطوة جديدة من الاحتفاظ باللقب الذي توج به في مونديال قطر 2022 قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب إسبانيا في النهائي.

نهائيان متتاليان لأول مرة منذ عصر مارادونا

لم يكن التأهل إلى النهائي إنجازا عاديا بالنسبة لـ"راقصي التانجو" إذ أعاد المنتخب الأرجنتيني أمجاد حقبة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا بعدما بلغ نهائي كأس العالم في نسختين متتاليتين لأول مرة منذ مونديالي 1986 و1990.

وخلال تلك الحقبة قاد مارادونا منتخب بلاده للتتويج باللقب في المكسيك 1986 قبل أن يصل إلى النهائي مجددا في إيطاليا 1990 ليكرر الجيل الحالي الإنجاز بعد التتويج في قطر 2022 والتأهل إلى نهائي 2026.

الأرجنتين تنضم إلى قائمة تاريخية

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أصبحت الأرجنتين سادس منتخب في تاريخ البطولة ينجح في بلوغ نهائي النسخة التالية مباشرة بعد الفوز باللقب.

وتضم القائمة منتخبات إيطاليا (1934 و1938)، والبرازيل (1958 و1962) والأرجنتين (1986 و1990)، ثم البرازيل مجددا (1994 و1998) وفرنسا (2018 و2022) قبل أن يعيد المنتخب الأرجنتيني الحالي كتابة التاريخ بتكرار الإنجاز بين نسختي 2022 و2026.

رقم قياسي جديد في نصف النهائي

واصل المنتخب الأرجنتيني تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في الدور نصف النهائي عبر تاريخ كأس العالم.

ووفقًا لإحصائيات شبكة “سكواكا” رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ستة انتصارات في هذا الدور، لينفرد بصدارة القائمة التاريخية مؤكدا تفوقه في المواجهات الحاسمة.

الأفضلية مستمرة أمام إنجلترا

كما عزز المنتخب الأرجنتيني تفوقه على إنجلترا في الأدوار الإقصائية للمونديال بعدما حقق انتصاره الثالث على "الأسود الثلاثة" في البطولة.

وكان أول هذه الانتصارات في ربع نهائي مونديال 1986 بالمباراة الشهيرة التي شهدت هدفي مارادونا التاريخيين ثم الفوز بركلات الترجيح في ثمن نهائي نسخة 1998 قبل أن يضيف انتصارًا جديدا في نصف نهائي مونديال 2026.

موعد مع لقب تاريخي

وبات المنتخب الأرجنتيني على بعد خطوة واحدة من الحفاظ على لقب كأس العالم للمرة الثانية تواليًا عندما يلتقي منتخب إسبانيا في النهائي المرتقب ساعيًا لمواصلة العصر الذهبي الذي يعيشه وكتابة فصل جديد في واحدة من أنجح الفترات بتاريخ الكرة الأرجنتينية.