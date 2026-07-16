الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

وجهت هندسة كهرباء التحرير عدة نصائح لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، مؤكدة أن التعامل مع هذه الأجهزة يتطلب وعياً قانونياً وفنياً كبيراً.

فكثير من المواطنين يقعون في فخ "حسن النية" أو يستعينون بـ "عامل غير متخصص" لحل مشكلة طارئة في العداد، ليكتشفوا لاحقاً صدور محاضر سرقة تيار وغرامات تصل لعشرات الآلاف من الجنيهات.

ومن هذه الأخطاء في التعامل مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع

إستخدام كروت شحن مجهولة أو معدلة

مع ارتفاع أسعار الكهرباء يلجأ البعض لمحاولة تقليل شحن الكارت فيلجأ لبعض الأفكار الخاطئة مثل شحن كارت العداد من خلال أشخاص يدعون قدرتهم على زيادة الرصيد بطرق غير شرعية، أو إستخدام تطبيقات غير معتمدة.

لذلك يجب الحذر من مثل هذا السلوك لأن أنظمة التتبع بالشركة تكتشف أي تضارب بين القراءة الفعلية للعداد والبيانات المسجلة على السيستم المركزي، مما يعرضك للمساءلة الجنائية.

لذلك يجب شحن عداد الكهرباء من الطرق الرسمية والمعروف

شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سهلت الشركة القابضة لكهرباء مصر،تقديم خدماتها للمشتركين ومن أهم هذه الخدمات شحن العدادات مسبوقة الدفع، حيث وفرت الشركة إمكانية شحن كارت الكهرباء من خلال كارت الفيزا أو الموبايل ونقاط الدفع المعروفة

وحددت الشركة عددًا من الخطوات الواجب على مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع اتباعها لشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا أو الموبايل وهي

1- من خلال تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا أو الموبايل من Apple store أو Google play.

2- من خلال تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3- من خلال اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.الخطوة 4- من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

5- من خلال إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

مميزات العداد مسبوق الدفع



1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.