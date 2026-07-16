شاهدوا الفيديو كاملا.. مصطفى كامل يبرئ نفسه من الإساءة للشرقية

قال مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إنّ من حقه بصفته نقيباً تطبيق مبدأ الثواب والعقاب داخل النقابة، موضحاً أن دوره الأساسي يتمثل في خدمة أعضاء الجمعية العمومية ومساعدتهم على العمل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ مسؤوليته تفرض عليه التدخل عندما يتقدم أحد العازفين بشكوى تتعلق بعدم حصوله على فرصة عمل: «لما بيجيني عازف بيقولي أنا ما بشتغلش، بكلم فرق وأقولهم العازف ده بيته مقطوع معلش ضمه معاك لفرقتك».

وأكد، أن هذه هي طبيعة عمله وواجبه تجاه الموسيقيين، مشيرًا، إلى أن اعتراضه كان موجهاً إلى مسؤول نقابي قال إنه لا يستطيع تشغيل أحد، متسائلاً: «أمال أنت جاي تيجي ليه؟».

وتابع، أنّ ما يزعجه هو الضجة المثارة والحملة التي وصفها بـ«الممنهجة»، مجدداً التأكيد أنه لم يذكر اسم شخص بعينه أو أهالي الشرقية في حديثه، قائلاً: «ما جاء اسم شخص ولا أهل الشرقية، لا أجرؤ ولا أخلي حد يجرؤ ولا ينفع ولا يظن أي حد إن طلعت كلمة عن أهل الشرقية».

وأوضح أن عدداً من الشخصيات والقامات الكبيرة من محافظة الشرقية ومن مختلف أنحاء مصر تواصلوا معه، وأنه كان يسألهم دائماً عما إذا كانوا قد سمعوا منه أي لفظ يسيء إلى أهالي الشرقية، مؤكداً أن حديثه كان موجهاً إلى مسؤول إداري يعمل تحت إشرافه داخل المنظومة النقابية.

وأشار مصطفى كامل إلى أنه لم يتخذ أي إجراء ضد الشخص المعني بعد انتهاء الواقعة، قائلاً إنه لم يقم بعزله من النقابة أو توقيع أي عقوبة عليه، بل إنه لم يعد يتذكره بعد انتهاء الاجتماع. وأضاف أن الشخص نفسه ذكر في أحد مقاطع الفيديو أنه استقبله داخل المكتب وقبّل رأسه.

ولفت إلى أنه لا يتذكر هذه التفاصيل بسبب مرور الوقت، كما دعا إلى مشاهدة الفيديوهات كاملة للتأكد مما إذا كان قد حدث تلاعب في المقاطع المتداولة، متسائلاً عن سبب عدم ظهور الأستاذ حلمي عبد الباقي في الفيديو رغم وجوده على الطاولة خلال الاجتماع.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أن الفنان حلمي عبد الباقي كان حاضراً الاجتماع بالفعل، وكان «بيروح وييجي وبيقوم وبيقعد»، مؤكداً أن رأيه في القضية كان متوافقاً مع ما يتم تداوله بشأن وجود شكاوى تتعلق بالتعامل مع بعض أعضاء النقابة من عازفي الطبل والمزمار الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.

وذكر، أن ما وصله آنذاك من معلومات، سواء من حلمي عبد الباقي أو من عدد من أبناء الشرقية، كان يدور حول وجود تلاعب يتعلق بهؤلاء الأعضاء، مشدداً على أن ما طرحه خلال الاجتماع جاء في إطار متابعة شؤون النقابة والحفاظ على حقوق أعضائها.

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